Партию вакцины «Спутник V» доставили в Черногорию

В Черногорию доставили две тысячи доз вакцины «Спутник V». Препарат передала сербский премьер-министр Ана Брнабич.

Черногорский премьер Здравко Кривокапич встретил груз в аэропорту, сообщило РИА «Новости» в Telegram.

Вакцинация от коронавируса в Черногории не проводится из-за отсутствия необходимого для иммунизации препарата. Минздрав страны ведет переговоры о прямых поставках «Спутника V» напрямую из РФ. Институт лекарств и медицинских средств Черногории выдал на это разрешение.

COVID-19 выявили с начала пандемии более чем у 10% населения балканской страны. Всего в ней живет около 620 тысяч человек. Более 680 граждан скончались из-за инфекции.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат «Спутник V» создали в НИЦЭМ имени Гамалеи. К применению его одобрили уже 29 стран.

Вакцину включили в список прошедших научную консультацию в EMA препаратов. В ближайшее время европейский регулятор начнет экспертизу вакцины. Для этого уже назначен докладчик. Следующим шагом разработчиков станет запрос на одобрение «Спутника V» в странах ЕС.