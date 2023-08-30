Эксклюзив 30 августа 2023, 20:13 Захарова объяснила, почему Россия изначально согласилась на зерновую сделку Захарова назвала причины изначального участия России в зерновой сделке Телеканал «360»

Читать 360tv в

Чтобы понимать причины, почему Россия согласилась участвовать в зерновой сделке, нужно вспомнить о том, какие цели этого соглашения заявлялись изначально. Об этом в интервью «360» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Цели были заявлены соответствующие. Внутри этой сделки находилась Организация Объединенных Наций, а генсек ООН [Антониу Гутерриш] дал свое слово не в личном качестве, а именно как генеральный секретарь ООН», — подчеркнула дипломат.

Реклама

Захарова пояснила, что Гутерриш предложил пакетную сделку, которая давала бы возможность российской сельхозпродукции и удобрениям попадать в страны, которые в этом нуждаются.

«Это действительно был шанс при наличии воли ООН, о которой она говорила устами Гутерриша и других, пробиться сквозь нелегитимные, незаконные американские и еэсовские санкции. Потому что было заявлено, что все это делается ради нуждающихся. И во-вторых, потому что это был способ, чтобы российская продукция прошла на рынки», — указала она.

Представитель МИД обратила внимание, что Россия со своей стороны сделала все возможное, чтобы реализовать эту сделку. При этом страна была не игроком, а ответственным исполнителем этого пакетного соглашения.

«Другое дело — получилось или не получилось у ООН? Или, может быть, там были другие расклады? Это тоже уже становится очевидно — не получилось. А было ли использовано все — вся воля, все усилия искренне и честно реализовывать [сделку] — это уже вопрос будущего», — добавила Захарова.

По ее оценке, в перспективе еще откроются новые факты. Но самое главное, подчеркнула дипломат, в том, что уже по нынешним шагам можно будет проследить, насколько секретариат ООН искренен в своем желании все-таки реанимировать эту сделку.

«Президент Российской Федерации об этом неоднократно говорил», — заключила Захарова.