Мир 22 августа 2023, 20:48 Путин назвал условие возвращения России к участию в зерновой сделке Путин: России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений за рубеж unsplash.com

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Россия готова вернуться к участию в зерновой сделке при одном условии. Речь идет о выполнении всех обязательств перед РФ, заявил президент Владимир Путин в рамках саммита БРИКС.

Глава государства обратил внимание, что России намеренно чинят препятствия в поставках удобрений и зерна за границу. При этом ее лицемерно обвиняют в кризисной ситуации на мировом рынке, отметил президент. По его словам, это отчетливо проявилось при реализации зерновой сделки, которая изначально была нацелена на снижение угрозы голода, помощь беднейшим странам и обеспечение глобальной продовольственной безопасности.

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«Мы с 18 июля отказались от дальнейшего продления этой так называемой сделки, и будем готовы вернуться. Но вернуться — только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной», — подчеркнул Путин.

Власти Турции и представители ООН разрабатывают проектные предложения для возобновления соглашения, сообщал RT. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган может посетить Россию, чтобы обсудить с Путиным этот вопрос, писали «Известия».

Ранее издание Bild сообщило, что РФ, Турция и Катар начали готовиться к подписанию новой сделки, которая заменит прежнее зерновое соглашение.