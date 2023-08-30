30 августа 2023, 14:31
Зерновую сделку посчитали невозможной без России
Представитель МИД Захарова: без участия России зерновой сделки быть не может
Зерновая сделка не может существовать без участия России. На это указала во время брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Дипломат прокомментировала публикации в турецких СМИ о возможном возобновлении «Черноморской инициативы» без участия российской стороны.
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«Если речь идет о соглашении, в котором участвует Россия, то без России оно работать не может. Это невозможно физически», — сказала Захарова.
Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что зерновая сделка должна стать одной из тем переговоров глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана. Турецкий министр будет в Москве с рабочим визитом с 31 августа по 1 сентября, сообщил RT.
Зерновую сделку также, предположительно, обсудят во время встречи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер должен прибыть на переговоры в РФ в ближайшее время. По данным телеканала Haberturk, президенты встретятся в Сочи в начале осени.
Мария Захарова
МИД РФ
зерновая сделка
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