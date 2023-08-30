Власть 30 августа 2023, 14:31 Зерновую сделку посчитали невозможной без России Представитель МИД Захарова: без участия России зерновой сделки быть не может РИА «Новости»

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Зерновая сделка не может существовать без участия России. На это указала во время брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала публикации в турецких СМИ о возможном возобновлении «Черноморской инициативы» без участия российской стороны.

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«Если речь идет о соглашении, в котором участвует Россия, то без России оно работать не может. Это невозможно физически», — сказала Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что зерновая сделка должна стать одной из тем переговоров глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана. Турецкий министр будет в Москве с рабочим визитом с 31 августа по 1 сентября, сообщил RT.

Зерновую сделку также, предположительно, обсудят во время встречи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер должен прибыть на переговоры в РФ в ближайшее время. По данным телеканала Haberturk, президенты встретятся в Сочи в начале осени.