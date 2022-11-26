Власть 26 ноября 2022, 05:37 Захарова назвала смешным призыв ЕС к Сербии ввести антироссийские санкции РИА «Новости»

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Европарламент потребовал от Сербии объявить антироссийские санкции. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это смешным в своем Telegram-канале.

«Вот это реально смешно. Что в ЕС осталось от Европы? Только географическая привязка к континенту. Европа как цивилизация сейчас сохранилась именно в России», — написала она.

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По словам Захаровой, европейская традиции уже не осталось. В Евросоюзе извращены античные постулаты закона и права, христианские ценности, а также идеалы гуманизма.

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Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич сообщила, что Европарламент потребовал от властей страны присоединиться к санкциям против России. Также им рекомендовали признать независимость непризнанной республики Косово для вступления в Евросоюз. Эти призывы Брнабич сочла ценностно противоречивыми.

Зампред оппозиционной партии Сербии «Партия свободы и справедливости» Борко Стефанович обратился к профильному комитету с предложением рассмотреть проект резолюции по введению антироссийских санкций. Его инициативу осудил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.