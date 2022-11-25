Мир 25 ноября 2022, 23:03 Европе предрекли рост смертности зимой из-за энергетического кризиса The Economist: Европу ждет резкий рост смертности зимой из-за энергетического кризиса РИА «Новости»

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Европейцев этой зимой ждет резкое увеличение смертности. Причиной стает рост цен на электричество, а также на ситуацию повлияют холода. Об этом заявило издание The Economist.

По словам авторов статьи, в период с декабря по февраль недельные показатели смертности вырастают в Европе на 21% по сравнению с летними месяцами. В прошлые годы стоимость энергоносителей сильно не влияла на эту цифру, но предстоящей зимой ситуация изменится.

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Журнлисты составили статистическую модель, чтобы оценить воздействие цен на уровень смертности. Они отметили, что если зима будет теплой, то показатель превзойдет исторический показатель на 32 тысячи человек. В случае сильных морозов летальных исходов станет на 335 тысяч больше.

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Как заявило издание, подорожание электричества на 10% приведет к росту смертности на 0,6%. Чем холоднее будет погода, тем больше будет влияние этого фактора. Если придут рекордные морозы, то смертность увеличится на 185 тысяч. Больше всего рискует Италия. Более благоприятная ситуация наблюдается во Франции, Великобритании и Испании.