Facebook «защитит» пользователей от коронавируса. Фейки о нем будут удалять

Компания Facebook решила бороться с дезинформацией о коронавирусе. Сомнительные посты о 2019-nCoV будут удалять из одноименной соцсети и Instagram, чтобы они не причинили «вред людям».

В американской компании решили «запустить алгоритм фактологической проверки», сообщив об этом на официальном сайте Facebook. Чтобы пользователи получали более достоверные сведения о коронавирусе, компания будет следить за появлением фейков и ограничивать их публикацию в Facebook и Instagram.

«Мы уведомим людей, которые захотят поделиться контентом, прошел ли он проверку на достоверность», — заметили в компании.

В Facebook намерены удалять из соцсетей сведения о якобы действенных препаратах для лечения вызванной коронавирусом пневмонии. Не удастся порассуждать и о причинах, из-за которых началась вспышка заболевания. Посты авторов «конспирологических теорий» удалят, чтобы они «не причинили вред поверившим в них людям».

Туго придется и любителям хэштегов. Если Facebook сочтет, что они используются для распространения дезинформации, то заблокирует их и удалит весь связанный с метками контент.

Компания пообещала, что будет информировать людей, руководствуясь указаниям ВОЗ.

Во Всемирной организации здравоохранения признали вспышку пневмонии нового типа в Китае чрезвычайной ситуацией, обладающей мировым масштабом. Коронавирусом в КНР заразились уже 9692 человека, умерли 213 пациентов. Заболевание распространилось на другие страны.

В России пока не зафиксированы случаи заражения. В Роспотребнадзоре дали несколько советов, которые помогут уберечь себя не только от 2019-nCoV, но и помогут остаться здоровыми в сезон гриппа и ОРВИ.