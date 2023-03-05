Мир 05 марта 2023, 17:53 Захарова назвала разговор Лаврова и Блинкена на G20 попыткой США «нарастить мускулатуру» Представитель МИД Захарова назвала встречу Лаврова и Блинкена акцией перед выборами в США РИА «Новости»

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Встречу госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым подстроили, чтобы нарастить влияние администрации американского президента перед выборами. Официальный представитель МИД Мария Захарова сказала об этом в эфире телеканала «Россия 1».

«Это даже не реклама, это изначально спланированная акция, чтобы каким-то образом нарастить в ходе их предвыборной кампании некую, если можно сказать, мускулатуру на международном треке», — подчеркнула она.

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Мария Захарова назвала медийной вакханалией реакцию американских СМИ. Журналисты представили трехминутный разговор представителей России и США почти как полноценные переговоры, многоформатные и на тему разоружения.

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По ее словам, они попытались смоделировать позитивную повестку, ведь в реальности Белый дом не показал значимых достижений, а его попытки изолировать Россию провалились.

Заседание Совета министров иностранных дел G20 прошло в Нью-Дели 2 марта. Энтони Блинкен запросил встречу с Сергеем Лавровым, и короткая беседа прошла во время второй сессии. Позднее госсекретарь США рассказал журналистам, что обсудил с российским коллегой обмен заключенными.