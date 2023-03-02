Мир 02 марта 2023, 18:36 Блинкен попросил Лаврова принять предложение по обмену заключенными Госсекретарь Блинкен попросил Лаврова принять предложение США по обмену заключенными Википедия

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Американский государственный секретарь Энтони Блинкен обратился к главе российского МИД Сергею Лаврову и попросил его принять предложение США по обмену заключенными. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Нью-Дели по итогам саммита министров иностранных дел стран G20, сообщил ТАСС.

Блинкен пояснил, что поднял тему во время краткой беседы с российским дипломатом. Вопрос касался обмена заключенными с целью освобождения осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана.

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«Я также поднял вопрос о неправомерном задержании Пола Уилана. <…> Соединенные Штаты сделали серьезное предложение. Москва должна принять его», — подчеркнул госсекретарь США.

В декабре прошлого года стало известно, что Белый Дом ведет активные переговоры с российской стороной по поводу осужденного за шпионаж Пола Уилана. Подробности диалога не раскрыли.

В СМИ появилась информация о том, что на полях саммита Лавров и Блинкен провели переговоры. Однако эти данные опровергла официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, дипломаты пообщались «на ходу».