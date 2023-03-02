Мир 02 марта 2023, 16:18 Лавров и Блинкен не проводили переговоров на саммите G20 Захарова: переговоров Лаврова и Блинкена на саммите G20 в Нью-Дели не было Википедия

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Глава российского МИД Сергей Лавров и американский госсекретарь Энтони Блинкен не проводили переговоров на полях саммита G20 в Нью-Дели. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ее процитировал ТАСС.

По ее словам, Лавров и Блинкен пообщались «на ходу».

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«Блинкен попросил о контакте с Лавровым. На ходу, в рамках второй сессии „Двадцатки“, Сергей Викторович пообщался. Никаких переговоров, встречи и так далее не было», — пояснила она.

Агентство Reuters со ссылкой на чиновника из делегации Соединенных Штатов сообщило, что беседа глав внешнеполитических ведомств шла порядка 10 минут. В ходе общения Блинкен сказал Лаврову, что Россия обязана отменить свое решение о приостановке участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Президент страны Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения ДСНВ 28 февраля. Российский лидер уточнил, что это не подразумевает полное прекращение договора.

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что Россия продолжит исполнять некоторые количественные ограничения по ядерному оружию в рамках ДСНВ.