Мир 08 марта 2023, 12:09 Захарова пошутила о причине, почему США еще не вошли в Евросоюз Официальный представитель МИД Захарова: США не вошли в Евросоюз из-за закона об иноагентах piqsels

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на высказывания главы европейской дипломатии Жозепа Борреля после протестной акции из-за принятия закона об иноагентах в Тбилиси. В своем Telegram-канале дипломат отметила, что США не входят в Евросоюз по причине действующего в Штатах аналогичного закона.

«Боррель заявил, что вызвавший протесты в Тбилиси закон об иноагентах несовместим с ценностями ЕС. Теперь понятно, почему США еще не в Европейском союзе — там этот закон действует с 1938 года», — сыронизировала Захарова.

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Накануне в столице Грузии прошел митинг в знак протеста из-за принятия закона об иноагентах. Парламентарии в первом чтении приняли документ. Однако оппозиция не согласилась с этим решением и вышла на улицы Тбилиси.

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В результате более тысячи протестантов попытались прорваться в здание парламента, но схлестнулись с полицейскими. Правоохранители применили слезоточивый газ, а потом и оружие. Находящаяся сейчас в США по вопросам ООН президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что по возвращению наложит вето на этот документ.