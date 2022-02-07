Захарова назвала членов НАТО «натистами» из-за фейков о России

Представители Североатлантического альянса являются «натистами», а не натовцами. Так их назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне распространения фейков о «российской агрессии».

«Много чести называть их „натовцы“. Натисты они после того, что устроили с фейками о псевдоагрессии России в отношении Украины», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее она высказывалась о публикациях агентства Bloomberg и газеты Вild. Зарубежные журналисты заявили, что Россия якобы вторглась на Украину. По словам официального представителя российского МИД, такие новости могли написать только «настоящие извращенцы».

Также Захарова отмечала, что американское агентство Bloomberg публикует недостоверные материалы на регулярной основе. Иностранная редакция признала ложным опубликованный материал. В официальном объяснении журналисты пообещали провести внутреннее расследование, чтобы выявить виновного.

Западные СМИ уже несколько месяцев пишут о «российской агрессии» и «наступлении» российских войск на Украину. Власти России уже заверяли, что ни о каких военных действиях речи не идет.