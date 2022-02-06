Захарова назвала регулярным появление фейков Bloomberg

Редакция американского агентства Bloomberg публикует недостоверные материалы на регулярной основе. С таким заявлением в эфире телеканала «Москва 24» выступила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она подчеркнула, что не может сказать, умышленно на этот раз или нет появился заголовок о вторжении российских войск в Украину.

«Я знаю, что это системно. Потому что две недели назад был аналогичный вброс в том же самом Bloomberg о том, что якобы Пекин и Москва договорились о том, что отложат вторжение на Украину в связи с проведением Олимпиады в Пекине, была такая абсолютно сумасшедшая история, она была дезавуирована МИДами и Китая, и России», — подчеркнула она.

Отреагировал на публикацию Bloomberg и посол России в США Анатолий Антонов. В эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» он выдвинул версию, что статью журналисты заготовили заранее, но «произошел фальстарт».

«Это не поддается никакому объяснению. Bloomberg опубликовало заготовки, которые стояли в режиме stand by, когда нужно нажать кнопку — и вылетает статья, что русские продвинулись к Днепру», — привел слова Антонова «Царьград».

Агентство Bloomberg признало ложной опубликованное сообщение, что Россия вторглась на российскую территорию. В официальном объяснении говорится, что редакция проведет внутреннее расследование и выяснит, кто совершил ошибку.