Захарова назвала регулярным появление фейков Bloomberg
Представитель МИД Захарова назвала системной публикацию Bloomberg лживых новостей
Редакция американского агентства Bloomberg публикует недостоверные материалы на регулярной основе. С таким заявлением в эфире телеканала «Москва 24» выступила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она подчеркнула, что не может сказать, умышленно на этот раз или нет появился заголовок о вторжении российских войск в Украину.
«Я знаю, что это системно. Потому что две недели назад был аналогичный вброс в том же самом Bloomberg о том, что якобы Пекин и Москва договорились о том, что отложат вторжение на Украину в связи с проведением Олимпиады в Пекине, была такая абсолютно сумасшедшая история, она была дезавуирована МИДами и Китая, и России», — подчеркнула она.
Отреагировал на публикацию Bloomberg и посол России в США Анатолий Антонов. В эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» он выдвинул версию, что статью журналисты заготовили заранее, но «произошел фальстарт».
«Это не поддается никакому объяснению. Bloomberg опубликовало заготовки, которые стояли в режиме stand by, когда нужно нажать кнопку — и вылетает статья, что русские продвинулись к Днепру», — привел слова Антонова «Царьград».
Агентство Bloomberg признало ложной опубликованное сообщение, что Россия вторглась на российскую территорию. В официальном объяснении говорится, что редакция проведет внутреннее расследование и выяснит, кто совершил ошибку.