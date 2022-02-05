Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикации агентства Bloomberg и газеты Вild о том, что Россия якобы вторглась на Украину. По ее мнению, такое могли написать только «настоящие извращенцы».

Она написала об этом в своем Telegram-канале, отметив, что Россия много раз наблюдала, как «западники портят Олимпийские игры, но нынешний подход к снаряду придумали настоящие извращенцы, которые готовы на все».

Она отметила, что Bloomberg уже публиковал раньше ложную информацию о договоренностях Китая и России насчет захвата Украины. Bild также написал новость с подробным планом захвата Украины, который якобы «попал в руки неназванной спецслужбы».

Также она добавила, что на Украине покрасили памятник «Родина-Мать» в цвета государственного флага в знак благодарности дружественным странам на фоне «российской угрозы».