ВСУ уничтожили более 20 украинских националистов в Мариуполе

Противоречия между командованием ВСУ и подразделениями украинских националистов перешли в прямую конфронтацию, заявили власти ДНР. По данным Народной милиции, из-за этого военные Украины нанесли ракетный удар по штабу запрещенного в РФ спецотряда «Азов»* на юго-западе Мариуполя, убив более 20 боевиков.

Информация об этом появилась в Telegram-канале Народной милиции ДНР. По данным ведомства, ВСУ ударили по штабу отдельного отряда специального назначения «Азов»* на юго-западе Мариуполя из ОТР «Точка-У». В результате удара были убиты более 20 боевиков и уничтожено свыше 10 единиц техники.

В НМ ДНР добавили, что сейчас продолжаются мероприятия по освобождению от украинских националистов городов Волноваха и Мариуполь. Все мирные жители, решившие уехать в безопасное место, могут сделать это по гуманитарному коридору, который организовали ВС РФ вместе с УНМ ДНР. Кроме того, оборонное ведомство заявило, что гарантирует безопасное передвижение по маршруту в восточном направлении по трассе М23 Мариуполь — Новоазовск.



* организация запрещена в России.