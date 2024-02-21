Важное 21 февраля 2024, 16:14 ЗАЭС отключили от резервной линии электропередачи МАГАТЭ: Запорожскую АЭС отключили от резервной внешней линии электропередачи Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/globallookpress

Читать 360tv в

Запорожскую атомную электростанцию во вторник отключили от резервной внешней линии электропередачи. АЭС получает энергию от единственной работающей линии, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, чьи слова привели на сайте организации.

«Запорожская АЭС потеряла контакт с последней резервной внешней линией электропередачи и получает электричество, в котором она нуждается, через единственную линию напряжением 750 киловольт», — отметил Гросси.

Реклама

Это подрывает хрупкую ядерную безопасность на электростанции, подчеркнул гендиректор МАГАТЭ.

Ранее в организации предупредили о существовании реальной угрозы крупной ядерной аварии на ЗАЭС. Объект давно не подвергался атакам, но в регионе продолжаются боевые действия. Иногда они проходят недалеко от станции.

Специалисты МАГАТЭ обнаружили мины вокруг АЭС. Их установили для защиты от диверсий.