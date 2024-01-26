Мир 26 января 2024, 15:52 МАГАТЭ предупредило о реальной угрозе крупной ядерной аварии на ЗАЭС Глава МАГАТЭ Гросси: потенциальная опасность аварии на ЗАЭС сохраняется MFA Russia/via Globallookpress.com

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Потенциальная опасность крупной аварии на Запорожской атомной электростанции остается реальной, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в Совете Безопасности ООН. Его слова привели на сайте МАГАТЭ.

Ситуация с ядерной безопасностью все еще крайне неустойчивая, подчеркнул Гросси.

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«Шесть реакторов станции остановлены с середины 2022 года — пять из них в режиме холодной остановки и один в режиме горячей остановки», — напомнил он.

ЗАЭС давно не подвергалась обстрелам, однако в регионе продолжаются боевые действия. Иногда они происходят в непосредственной близости от станции. Глава МАГАТЭ заявил, что сотрудники организации регулярно сообщают о ракетах, пролетающих у объекта. Это ставит под угрозу физическую целостность АЭС.

Эксперты МАГАТЭ ранее обнаружили мины вокруг объекта. Их установили для защиты от диверсий, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.