20 января 2024, 22:12
Постпред РФ заявил МАГАТЭ, что мины в районе ЗАЭС опасны только диверсантам
Постпред РФ Ульянов: мины защищают Запорожскую АЭС от нападений и диверсий
Обнаруженные экспертами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) мины вокруг Запорожской АЭС установили для защиты от диверсий. Об этом сообщил в своем Telegram-канале постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Ничего чрезвычайного в наличии мин нет. Это нормальное средство защиты станции от нападений и диверсий», — подчеркнул Ульянов.
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По его словам, в этом нет никакой сенсации, это обычное средство защиты станции от нападений и диверсий. Он также отметил, что мины находятся в закрытой буферной зоне — между внешним и внутренним ограждениями станции.
«Персонал станции туда не заходит. Мины представляют собой угрозу только для крыс, ворон и потенциальных диверсантов», — подчеркнул постпред РФ.
Он также напомнил, что администрация станции вправе сама определять, какие меры нужны для ее защиты. Секретариату МАГАТЭ не стоит забывать, что имеется даже Конвенция о физической защите ядерных объектов.
Ульянов отметил и то, что впервые персонал МАГАТЭ заметил мины по периметру Запорожской АЭС еще прошлым летом, а гендиректор агентства публично согласился с тем, что они не опасны для станции и ее персонала.
Ранее российские военные обеспечили безопасное проведение ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Последние обнаружили мины на буферной зоне по периметру станции, отметив, что якобы противоречит правилам безопасности агентства.
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