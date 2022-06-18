Задержанного в Риге за демонстрацию триколора отпустили домой

Латвийца Александра, которого задержали в мае за демонстрацию русского флага в Риге, освободили из-под стражи. Меру пресечения изменили на подписку о невыезде. Об этом рассказала мать молодого человека Светлана Николаева, речь которой показали в эфире телеканала «Россия 24».

«У него сейчас подписка о невыезде и надзор — то есть он должен ходить отмечаться. Следствие продолжается, и, соответственно, мы будем бороться», — заявила Николаева.

Она сообщила о намерении обратиться в Европейский суд по правам человека.

Жители Риги в День Победы возложили цветы к памятнику советским воинам-освободителям, однако на следующий день обнаружили, что их убрали трактором. Горожане вновь принесли цветы и вышли на массовый митинг.

Александр был в числе тех, кто вышел к памятнику Освободителям с российским флагом, и им заинтересовалась полиция. Поначалу парня отпустили, но затем все-таки арестовали. Его мать рассказала, что в их доме устроили обыск в рамках расследования по уголовной статье, согласно которой демонстрация флага России расценивается как «оправдание геноцида, преступлений против человечности и военных действий». За это можно получить до пяти лет лишения свободы. Молодого человека отправили в СИЗО.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал тезку героем и предложил дать ему российское гражданство.