Задержание стрелявшего в бывшего премьера Японии сняли на видео

ЧП произошло в пятницу в Японии, мужчина выстрелил в бывшего премьера Синдзо Абэ во время публичного мероприятия. Телеканал NHK показал кадры задержания преступника.

На видео показано, что окружающие вели съемку речи Абэ, после чего раздались звуки двух выстрелов. Нападавшего оперативно задержали окружающие политика сотрудники полиции.

По данным источника, стрелявшему 41 год, он проживает в городе Нара. Полиция приступила к расследованию происшествия.

Преступник стрелял из оружия, напоминающее переделанный дробовик. По словам очевидцев, после покушения на Абэ злоумышленник не пытался сбежать. Сейчас бывший премьер Японии находится в больнице, врачи диагностировали у него сердечно-легочную недостаточность.