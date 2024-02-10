Мир 10 февраля 2024, 15:29 Забывчивость Байдена вызвала панику и ярость в Белом доме WSJ: доклад Хура о памяти Байдена вызвал недовольство в Белом доме РИА «Новости»

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Возраст американского президента Джо Байдена уже давно является предметом беспокойства многих демократов и снижает его рейтинги среди избирателей. Но отчет специального прокурора Роберта Хера после расследования о ненадлежащем хранении лидером США секретных документов вызвал хаос в Белом доме, сообщило издание The Wall Street Journal.

Паника и ярость охватила резиденцию президента США в Вашингтоне. Белый дом не на шутку испугался, что избиратели начнут сомневаться в 81-летнем кандидате — Байден баллотируется на американских выборах в 2024 году.

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«Опасения <…> заключаются в том, что документ усилит сомнения среди больших групп избирателей относительно способностей 81-летнего президента», — написали авторы материала.

Байден рассчитывает, что его переизберут на второй срок правления. Но его главный соперник — бывший президент Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Нынешний американский лидер стал часто путать имена. Дважды за несколько дней он неправильно назвал европейских лидеров, «пообщавшись» с умершими канцлером Германии Гельмутом Колем и бывшим президентом Франции Франсуа Миттераном. Байден также не смог вспомнить даты важных событий своей жизни, например, когда умер его старший сын Бо. Доктор Марти Макари в эфире Fox News заявила — у Байдена деменция.