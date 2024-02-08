Мир 08 февраля 2024, 09:22 Байден дважды за несколько дней перепутал имена европейских лидеров Президент США Байден рассказал о недавней беседе с покойным канцлером ФРГ Колем Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/globallookpress

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Американский президент Джо Байден снова оконфузился, перепутав имя европейского лидера. Словесная оплошность 81-летнего политика стала второй за несколько дней, в этот раз он пообщался умершим канцлером Германии Гельмутом Колем, сообщило агентство Bloomberg.

«Байден в очередной раз перепутал глав европейских государств, дважды отождествив бывшего канцлера Германии Гельмута Коля с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель», — написали авторы материала.

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Американский президент во время выступления заявил, что в 2021 году общался с бывшим канцлером ФРГ Колем, который умер в 2017 году. За пару дней до этого Байден спутал президента Франции Эммануэля Макрона с бывшим президентом Франции Франсуа Миттераном во время предвыборного мероприятия, что вызвало насмешки по всей Франции, ведь политик скончался в 1996 году.

«Байден снова допустил ошибку, но на этот раз спутав Меркель с Колем, который умер за четыре года до саммита 2021 года», — указали в СМИ.

В каждом случае Байден допускал ошибку, когда рассказывал заезженную историю о своем первом саммите «Большой семерки» после вступления в должность в 2021 году. Как отметили авторы публикации, возраст сильно влияет на перспективы переизбрания американского политика.

Ранее сенатор Алексей Пушков иронично воспринял действия пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая отказалась комментировать странную оговорку Байдена про Миттерана. По его мнению, администрация президента «находится в тупике» из-за конфузов главы.