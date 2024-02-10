Мир 10 февраля 2024, 13:40 Диагноз очевиден. Джо Байден забыл, когда умер его старший сын Бо RT: Байден не вспомнил важные даты во время дачи показаний по делу о документах Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/globallookpress

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Президент США Джо Байден не смог вспомнить даты важных событий своей жизни. Это произошло во время дачи показаний по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами, сообщил RT.

Доктор Марти Макари в эфире Fox News заявила, что диагноз главы Белого дома очевиден даже непрофессионалам — у Байдена деменция. Ситуация будет только ухудшаться.

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Во время дачи показаний американский лидер не вспомнил, когда был вице-президентом, и спустя всего несколько лет забыл, когда умер его сын Бо. Старший ребенок Байдена скончался в 2015 году от опухоли мозга.

Президент США ответил на обвинения специального прокурора Роберта Гура по поводу его провалов в памяти в ходе выступления перед нацией. Байден напомнил, что он — «пожилой мужчина с благими намерениями», и знает, что делает.

Американский лидер регулярно совершает оговорки. В поздравлении с Ханукой он рассказал, как его отец пережил атаку ХАМАС в Израиле 7 октября.