Заболевший COVID-19 Трамп рассказал о самочувствии

А еще политик поблагодарил лечащих врачей.

«Врачи, медсестры и все остальные в замечательном медицинском центре Уолтера Рида, присоединившиеся к ним [специалисты] из таких же потрясающих [медицинских] учреждений великолепны! Огромный прогресс был достигнут за последние шесть месяцев в борьбе с этой чумой. С их помощью я чувствую себя хорошо!» — написал американский лидер.

Трамп лечится в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

Ранее об очень хорошем самочувствии президента рассказал его лечащий врач Шон Конли. Главе государства не требуется кислород, температуры у него нет уже сутки. Медики видят прогресс и улучшение состояния американского лидера. При этом у Трампа сохраняется усталость и есть небольшой кашель.

Пока что не называются точные сроки выписки из медучреждения. Сам Трамп готов был покинуть госпиталь 3 октября.

Дональд Трамп сообщил об инфекции 2 октября, писал сайт «Утро.ру». Вместе с ним заболела и его супруга Мелания Трамп. Позже пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявила, что ближайшие дни политик будет работать из президентского офиса в военном госпитале имени Уолтера Рида.