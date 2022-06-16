Волочкова оценила Цискаридзе в роли ведущего «Сегодня вечером»

Балерина Анастасия Волочкова оценила своего коллегу Николая Цискаридзе в роли ведущего телепередачи «Сегодня вечером», где он заменил Максима Галкина. Впечатлениями она поделилась с teleprogramma.pro.

«Я не знаю, достойно или нет Цискаридзе заменил Галкина в программе „Сегодня вечером“. Но я точно знаю, что Николай — эрудированный человек. Какую бы программу он не вел — всегда будет гением и это будет интересно смотреть», — сказала балерина.

Она добавила, что зрители передачи привыкли к Галкину, но Цискаридзе «выдающийся человек» и его всегда интересно слушать, и с ролью интервьюера он справляется хорошо за счет своего ума и эрудиции. При этом Волочкова добавила, что программа стала бы еще лучше, если бы на роль соведущей пригласили ее саму.

«Если бы мы были с ним соведущими, то программа была еще интереснее. Потому что Цискаридзе и Волочкова — дуэт, который приносил славу России», — заявила балерина.