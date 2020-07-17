За акциями протеста в Белоруссии стоят необычные политтехнологии — глава ЦИК
«Я не знаю, где находятся эти кукловоды, но то, что здесь работают нанятые квалифицированные политтехнологи и применяют совершенно необычные для нашей страны технологии, это точно», — сказала Ермошина во время видеоконференции «Еврорадио».
По ее словам, протесты не имеют ничего общего с реакцией общества. Скорее всего, их профинансировал один из претендентов на пост президента, уверена Ермошина.
Еще она добавила, что в этом году ЦИК приходится работать особенно тяжело.
Ранее президент Александр Лукашенко объявил о досрочном проведении выборов, они назначены на 9 августа. Один из соперников — Виктор Бабарико — не успел зарегистрироваться в кандидаты, так как его задержали по подозрению в финансовых махинациях.
После этого по всей стране прошли акции протеста с требованием освободить Бабарико и провести честные выборы.