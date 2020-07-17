Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина пожаловалась на сложности во время избирательной кампании президента. Она заявила, что жители Белоруссии выходят на акции протеста по указке специально обученных людей.

«Я не знаю, где находятся эти кукловоды, но то, что здесь работают нанятые квалифицированные политтехнологи и применяют совершенно необычные для нашей страны технологии, это точно», — сказала Ермошина во время видеоконференции «Еврорадио».

По ее словам, протесты не имеют ничего общего с реакцией общества. Скорее всего, их профинансировал один из претендентов на пост президента, уверена Ермошина.

Еще она добавила, что в этом году ЦИК приходится работать особенно тяжело.

Ранее президент Александр Лукашенко объявил о досрочном проведении выборов, они назначены на 9 августа. Один из соперников — Виктор Бабарико — не успел зарегистрироваться в кандидаты, так как его задержали по подозрению в финансовых махинациях.

После этого по всей стране прошли акции протеста с требованием освободить Бабарико и провести честные выборы.