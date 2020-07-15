Жители Минска выстроились в очередь к ЦИК из-за отказа регистрировать Бабарико

ЦИК Белоруссии не зарегистрировал Виктора Бабарико еще вчера. Комиссия ссылалась на письмо от госконтроля, в котором говорилось, что претендент в кандидаты был участником преступной группы, занимавшейся отмыванием денег.

На сайте штаба Бабарико жителям Белоруссии предложили присоединиться и написать жалобу в ЦИК, как это сделали все последователи будущего кандидата.

«Но и каждый гражданин может предпринять действия: нам нужны честные выборы и нам нужен миллион жалоб. Мы подали жалобу в ЦИК от имени штаба. Вы также можете ее подать», — говорится на сайте штаба. Там же можно скачать уже готовый электронный документ с текстом жалобы.

В послеобеденное время около ЦИК собралась очередь из 150 человек. Позже там появились автозаки и патрули милиции. Спустя полтора часа у здания собралось уже 300 белорусов. Ранее в Минске задержали около 200 человек. Известно, что между людьми и сотрудниками омона произошли стычки.