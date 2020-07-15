ООН заявила о праве белорусов на протест

«Свободные и справедливые выборы должны быть повсюду. Очевидно, что мы следим за тем, что происходит в Белоруссии, в особенности за проходящими демонстрациями», — заявил Дюжаррик.

По его словам, неважно, в этой стране или где-то еще, — «люди имеют фундаментальное право проводить мирные демонстрации и отстаивать верховенство закона».

Официальный представитель генсека ООН подчеркнул важность того, «чтобы у людей была возможность выражать мнение мирным путем». Он подчернул, что власти должны обеспечить право людей на это.

Стихийные акции протеста прошли в Белоруссии 14 июля после отказа зарегистрировать на президентских выборах бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу администрации Парка высоких технологий Валерия Цепкало. Обоих называют главными конкурентами действующего президента Александра Луукашенко.

ОМОН и сотрудники милиции и штатском жестко разгоняли протестующих и задерживали их, в Минске произошли стычки демонстрантов с омоновцами. Всего, по данным МВД республики, по всей стране задержали более 250 человек. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело о грубом нарушении общественного порядка и неповиновении милиции.