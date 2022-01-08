Сообщения о 20 тысячах террористов в Алма-Ате пропали из Twitter Токаева

Посты про 20 тысяч бандитов, совершивших не менее шести атак на Алма-Ату, исчезли из Twitter президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Также пропало сообщение, что вести переговоры с террористами нельзя, а их надо уничтожать.

Эти сообщения появились на странице казахстанского лидера вечером в минувшую пятницу, 7 января. В них глава республики утверждал, что на крупнейший город страны, Алма-Ату, напали вооруженные группировки численностью 20 тысяч человек. Некоторые из участников нападения не владели казахским языком. Автор сообщений отмечал, что переговоры с террористами вести нельзя. Их надо уничтожать.

Все эти сообщения сейчас стерты. Остались сообщения о том, что Казахстан столкнулся с подготовленной атакой террористических групп, которые прошли подготовку за пределами страны.

Контртеррористическую операцию проводят полицейские и бойцы Национальной гвардии с целью восстановления порядка в стране. Миротворцы из стран ОДКБ обеспечивают безопасность государственных объектов и останутся в Казахстане до стабилизации ситуации.

Акции протеста в Казахстане начались 2 января. На улицы вышли жители западных районов, несогласные с двукратным повышением цен на газ. Митинги были мирные, но спустя несколько дней протесты распространились по всей стране и переросли в беспорядки и погромы.

Протестующие отбирали оружие у силовиков, грабили магазины, поджигали автомобили. Токаев заявил, что за организацией погромов стоят зарубежные террористические группы. За помощью он обратился к странам ОДКБ, которые ввели в страну миротворцев.

В ходе проводимых силовиками Казахстана антитеррористических операций ситуацию удалось взять под контроль. По данным МВД страны, число задержанных превысило четыре тысячи человек. Среди них есть иностранцы.