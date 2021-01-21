WP: Байден продлит договор СНВ-3 на пять лет

Собеседники издания пояснили, что Байден намерен продлить срок действия договора, ограничивающего две державы от применения ядерного оружия.

При этом перезагрузки в отношениях с Москвой новый американский лидер искать не намерен. Будет ли договор заключен с пересмотром ряда пунктов или останется без изменений, собеседники издания не уточнили.

Министерство иностранных дел России накануне выпустило официальное заявление, в котором призвало США продлить действие договора СНВ-3 на пять лет. В дипломатическом ведомстве отметили, что рассчитывают сохранить действующий текст документа, а полученное время использовать для выработки новых пунктов, в которых будут учитываться новые виды наступательного оружия. Копию своего послания МИД России передал в администрацию Байдена.

Еще не утвержденный на посту государственного секретаря Энтони Блинкен заявлял, что договор СНВ-3 станет первым международным делом нового президента США после инаугурации. Это важно, так срок действия документа истекает 5 февраля 2021 года.

Документ подписали в 2010 году занимавшие тогда посты президентов России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама.