В США заявили о стремлении Байдена продлить СНВ-3

Избранный президент США Джо Байден ищет возможности продлить с Россией СНВ-3. С таким заявлением выступил кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен.

Очень скоро насупит дедлайн в вопросе продления СНВ-3, указал Блинкен. По его словам, по поводу этого вопроса новая администрация США практически сразу после инаугурации Байдена обратится к законодателям.

«Я знаю, что он уделяет внимание поиску возможности продлить», — сказал Блинкен. Его слова цитирует РИА «Новости». При этом Блинкен не стал говорить, на какой срок может быть продлен договор. Кандидат на пост госсекретаря отметил, что это решение за избранным главой государства.

Новая администрация США во главе с Джо Байденом намерена рассмотреть возможность ужесточения односторонних санкций в отношении России, также сообщил Блинкен. В США также сочли политику России вызовом. В новой американской администрации намерены уделить повышенное внимание данному вопросу, назвав его неотложным.