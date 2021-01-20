Москва предложила администрации Байдена продлить договор СНВ-3

МИД отметил, что прошлое руководство Белого дома вело политику целенаправленного разрушения договоров, которые ограничивали бесконтрольность Вашингтона в области применения военной силы.

Все переговоры о возможности продления документа по взаимному ограничению ракетно-ядерных арсеналов России и США велись в агрессивной манере. Кроме того, американские дипломаты развернули кампанию по очернению договора как неэффективного и бесполезного.

Но все эти попытки не нашли поддержки ни у мировой общественности, ни в самом Вашингтоне. Все прекрасно понимали, что документ обеспечивает стабильность во всем мире и вносит вклад в процесс ядерного разоружения. Администрация Дональда Трампа преследовала цель продавить свои интересы в ущерб России или отказаться от выполнения достигнутых соглашений. В последнем случае они намеревались заняться загрузкой стратегических носителей и разморозкой вооружения, выведенного из действия документа нелегитимным путем.

МИД России отметил, что выступает в поддержку договора СНВ-3 и продление его действия еще на пять лет. Это позволит России и США вместе найти ответы на вопросы международной безопасности и сохранения международной стабильности.

«Рассчитываем, что новая администрация США займет в диалоге с нами более конструктивную позицию и учтет все указанные выше моменты. Со своей стороны готовы к такой работе на принципах равноправия и взаимного учета интересов», — говорится в сообщении МИД.

Кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен заявлял, что Джо Байден после инаугурации намерен заняться вопросом продления договора СНВ-3 с Россией, так как срок действия документа истекает. Сроки и условия дипломат назвать затруднился. Он переадресовал вопрос избранному президенту США.

Договор СНВ-3 теряет свою силу 5 февраля 2021 года. Документ подписали в 2010 году занимавшие тогда посты президентов России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама.