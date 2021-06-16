Госдеп настаивал на введении санкций против компании — оператора газопровода «Северный поток — 2», но президент США Джо Байден отказался от этой идеи, чтобы не портить отношения с Германией. Об этом со ссылкой на источники сообщила Washington Post.

Согласно данным WP, за жесткие санкции против компании Nord Stream 2 AG и ее руководителя Маттиаса Варнига выступали госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместители Венди Шерман и Виктория Нуланд. Однако в Совете национальной безопасности при Белом доме решили, что введение ограничений может негативно повлиять на отношения с ФРГ, рассказали источники.

Администрация Байдена приняла практически достроенный «Северный поток — 2» как свершившийся факт. Поэтому в Белом доме решили не ставить под угрозу отношения между США и Германией.

Американский президент в конце мая назвал санкции против газопровода контрпродуктивными.

Немецкие власти при этом не уверены, что США больше не будут возвращаться к вопросу о санкциях против строительства газопровода. Об этом ранее заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.