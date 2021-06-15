В Германии не уверены, что США не станут вводить новые санкции по «Северному потоку — 2». Ранее Байден назвал ограничения против запуска российского газопровода контрпродуктивными.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Германии Маас Хайко агентству Bloomberg.

«Я бы не сказал, что больше ничего не будет», — процитировал РИА «Новости» ответ министра на вопрос, закрыта ли тема санкций против газопровода.

Он отметил, что в США и демократы, и республиканцы относятся к «Северному потоку — 2» негативно. В последнее время, по словам министра, между Германией и США проходят дискуссии по поводу российского газопровода.

«Так, чтобы эта тема не всегда оставалась предметом конфликта во взаимодействии между Германией и США, которое в остальном действительно замечательное», — сказал Маас.

В конце мая президент США Джо Байден назвал введение санкций против «Северного потока — 2» контрпродуктивным, так как строительство трубопровода практически завершено.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина рассчитывает получить компенсацию после реализации проекта «Северный поток — 2».

Президент России Владимир Путин 4 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил об окончании укладки первой нитки «Северного потока — 2». 11 июня на газопроводе начались пусконаладочные работы — трубы стали заполнять голубым топливом.