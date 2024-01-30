30 января 2024, 18:37
Серия взрывов прогремела в Харькове
Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе
Взрывы прогремели в Харькове во второй раз за день во вторник, 30 января. О новых детонациях сообщил в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.
Он призвал жителей соблюдать осторожность в свете происходящих событий.
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«В Харькове слышна серия взрывов. Будьте аккуратны», — написал Терехов.
За пять часов до новой детонации мэр Харькова сообщал о прозвучавшем в городе взрыве. После он уточнил, что в сам город прилетов не было, а детонация произошла рядом с населенным пунктом.
По данным местных Telegram-каналов, все взрывы прогремели не в самом Харькове, а поселке Коротич. Волна детонации выбила окна в домах, но в результате никто не пострадал.
Глава Харьковской области Олег Синегубов призвал жителей оставаться в укрытиях до отмены сигнала воздушной тревоги.
Взрывы
Украина
Харьков
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