Мир 30 января 2024, 18:37 Серия взрывов прогремела в Харькове Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Взрывы прогремели в Харькове во второй раз за день во вторник, 30 января. О новых детонациях сообщил в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.

Он призвал жителей соблюдать осторожность в свете происходящих событий.

Реклама

«В Харькове слышна серия взрывов. Будьте аккуратны», — написал Терехов.

За пять часов до новой детонации мэр Харькова сообщал о прозвучавшем в городе взрыве. После он уточнил, что в сам город прилетов не было, а детонация произошла рядом с населенным пунктом.

По данным местных Telegram-каналов, все взрывы прогремели не в самом Харькове, а поселке Коротич. Волна детонации выбила окна в домах, но в результате никто не пострадал.

Глава Харьковской области Олег Синегубов призвал жителей оставаться в укрытиях до отмены сигнала воздушной тревоги.