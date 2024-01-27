Мир 27 января 2024, 23:15 Взрывы услышали в Полтаве и Харькове на Украине Взрывы прогремели в украинских городах Полтаве и Харькове Pxhere

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Взрывы прозвучали в украинских городах Полтаве и Харькове. Об этом сообщил Telegram-канал газеты «Общественное» со ссылкой на заявления местной администрации и очевидцев.

«Взрывы вновь прогремели в Полтаве и Харькове», — сказано в сообщении.

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Как заявил председатель Полтавской областной военной администрации (ОВА) Филипп Пронин, после взрывов в регионе зафиксировали попадание в промышленный объект в Кременчугском районе. В итоге там началось возгорание.

В среду, 24 января, стало известно о взрывах в Одесской области. Как сообщил Telegram-канал «Украина.ру», в регионе сработали системы противовоздушной обороны. На карте воздушных тревог было видно, что объявили ракетную опасность.

За день до этого взрывы прогремели в Киевской области и Харькове. Сирены воздушной тревоги звучали в Николаевской, Житомирской, Харьковской и Киевской областях.