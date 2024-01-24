24 января 2024, 21:36
Взрывы раздались в Одесской области
«Украина.ру»: в Одесской области раздались взрывы
В Одесской области раздались взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал «Украина.ру».
Там также заявилии о работе ПВО в Одесской области. Согласно карте воздушных тревог, в регионе объявлена ракетная опасность.
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Местные Telegram-каналы сообщили, что со стороны Черного моря к Одессе приближаются беспилотники.
Позже появились сообщения о взрывах в Одессе.
Украинские объекты инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили сильные повреждения. Об этом после взрывов 23 января сообщил глава местной администрации. Также пострадал завод в Бериславе Херсонской области, прилеты зафиксировали в Херсоне.
Одесса
Взрывы
Украина
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