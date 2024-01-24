Мир 24 января 2024, 21:36 Взрывы раздались в Одесской области «Украина.ру»: в Одесской области раздались взрывы Unsplash

Читать 360tv в

В Одесской области раздались взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал «Украина.ру».

Там также заявилии о работе ПВО в Одесской области. Согласно карте воздушных тревог, в регионе объявлена ракетная опасность.

Реклама

Местные Telegram-каналы сообщили, что со стороны Черного моря к Одессе приближаются беспилотники.

Позже появились сообщения о взрывах в Одессе.

Украинские объекты инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили сильные повреждения. Об этом после взрывов 23 января сообщил глава местной администрации. Также пострадал завод в Бериславе Херсонской области, прилеты зафиксировали в Херсоне.