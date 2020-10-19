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    19 октября 2020, 11:42

    Взрывы снова прогремели в окрестностях Степанакерта

    Анастасия Калинина

    Четыре взрыва прогремело в Степанакерте. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» с места событий. Данных о пострадавших пока нет.
    Взрывы снова прогремели в окрестностях Степанакерта

    Тем не менее сирену воздушной тревоги в городе никто не включил. Какие места поражены взрывами — неизвестно.

    Накануне Минобороны Азербайджана сообщило еще об одном сбитом Су-25 ВС Армении в Карабахе. Силы азербайджанской ПВО сбили армянский штурмовик Су-25, который пытался нанести удар.

    В воскресенье делегация депутатов бундестага и ландтага земли Бранденбург посетили непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Они навестили пострадавших от обстрелов и ближайшие населенные пункты. Во время визита они пришли к выводу, что Азербайджан пользуется поддержкой Турции. Представитель партии «Альтернатива для Германии» считает, что против этих двух стран нужны ввести санкции.

    Обострение конфликта между Азербайджаном и Арменией началось 27 сентября. 9 октября при посредничестве России страны договорились о гуманитарном прекращении огня, но вскоре соглашение было нарушено.