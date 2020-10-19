Взрывы снова прогремели в окрестностях Степанакерта

Тем не менее сирену воздушной тревоги в городе никто не включил. Какие места поражены взрывами — неизвестно.

Накануне Минобороны Азербайджана сообщило еще об одном сбитом Су-25 ВС Армении в Карабахе. Силы азербайджанской ПВО сбили армянский штурмовик Су-25, который пытался нанести удар.

В воскресенье делегация депутатов бундестага и ландтага земли Бранденбург посетили непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Они навестили пострадавших от обстрелов и ближайшие населенные пункты. Во время визита они пришли к выводу, что Азербайджан пользуется поддержкой Турции. Представитель партии «Альтернатива для Германии» считает, что против этих двух стран нужны ввести санкции.

Обострение конфликта между Азербайджаном и Арменией началось 27 сентября. 9 октября при посредничестве России страны договорились о гуманитарном прекращении огня, но вскоре соглашение было нарушено.