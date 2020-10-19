Немецкие депутаты прибыли в Карабах

Делегация депутатов бундестага и ландтага земли Бранденбург посетили непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику 18 октября.

Как сообщило РИА «Новости», в состав делегации вошли представители партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре, вице-президент парламента (ландтага) земли Бандербург Андреас Галлау и депутат Андреас Калбиц.

Делегация посетила пострадавший от обстрелов Стапанакерт, а также прилегающие населенные пункты.

«Мы побывали в Шуши и увидели, что Азербайджан ударил по церкви. Сегодня в Степанакерте мы своими глазами увидели, что ракетному обстрелу были подвергнуты жилые здания, вблизи которых не было ни одного военного объекта или военной техники», — заявил на брифинге Корте.

Он также добавил, что депутаты пришли к выводу, что Азербайджан пользуется поддержкой Турции. Как отметил Корте, депутаты считают нужным ввести санкции против двух этих стран.

Война между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе началась 27 сентября. Стороны занимают принципиально разные позиции по вопросу непризнанной НКР. Баку и Ереван договорились о гуманитарном перемирии на линии соприкосновения с полуночи 18 октября, однако наутро посыпались взаимные обвинения в нарушении режима прекращения огня.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что в Карабах необходимо ввести военных наблюдателей, чтобы урегулировать конфликт.