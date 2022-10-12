Взрывы раздались в Николаевской области — СМИ | 360°

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Взрывы раздались в Николаевской области — СМИ

«Общественное»: взрывы слышны в Николаевской области

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Утром 12 октября взрывы прогремели в Николаевской области Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Воздушная тревога объявлена в регионе.

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Телеканал «24 канал» сообщил, что по состоянию на 06:35 (совпадает с московским временем) воздушная тревога раздается еще в восьми областях Украины.

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Накануне взрывы раздавались по всей Украине. Они были слышны в Киевской, Одесской, Львовской, Винницкой областях и других. Минэнерго Украины заявило, что с 10 октября в стране оказались поражены около 30% энергетической инфраструктуры.

Россия начала наносить удары по инфрастуктуре в разных регионах Украины 10 октября в ответ на теракт, произошедший в выходные на Крымском мосту. Президент РФ Владимир Путин предупредил, что ответы будут жесткими, если киевский режим продолжит пытаться провести теракты на территории Российской Федерации.

Украина

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