Спецоперация 29 декабря 2022, 03:49 Воздушную тревогу объявили в ряде регионов Украины Ресурс оповещения: тревога объявлена в пяти областях Украины

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Сигнал тревоги звучит в пяти регионах Украины, об этом свидетельствуют данные официальной карты воздушных тревог страны. Сирена звучит в Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях.

Министерство цифровой трансформации Украины при помощи ресурса оповещает граждан о сигналах воздушной тревоги.

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Ранее тревогу объявляли в Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Черкасской областях, а также на подконтрольных Украине частях ДНР и Запорожья. Днем 28 декабря сирены звучали на всей территории Украины.

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В Днепропетровске поздно вечером прогремели взрывы, до этого в городе в течение двух часов гудели сирены. Ранее украинское издание сообщало о взрывах в городе Кривой Рог.

Массированные удары по территории Украины российские войска начали наносить после теракта на Крымском мосту. ВС РФ атакуют энергетическую и военную инфраструктуру противника. Более 700 объектов критической инфраструктуры повредили с февраля на Украине, сообщил замминистра внутренних дел страны Евгений Енин.