Мир 27 декабря 2022, 22:51 Порядка 700 объектов критической инфраструктуры повредили на Украине с февраля Власти Украины сообщили о повреждении 700 объектов критической инфраструктуры с февраля РИА «Новости»

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Более 700 объектов критической инфраструктуры повредили с февраля на Украине. Об этом сообщил первый замминистра внутренних дел страны Евгений Енин в эфире канала «Рада».

«Поражено 702 объекта критической инфраструктуры. В частности, речь идет о газопроводах, электроподстанциях, мостах и так далее», — сказал он.

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Также по всей территории Украины на сегодняшний день повреждены около 35 тысяч разных объекта.

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Российские войска начали массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры противника после теракта на Крымском мосту. Согласно данным Федеральной службы безопасности, диверсии устроили именно украинские разведчики. Воздушную тревогу на Украине объявляют почти ежедневно. Во многих регионах страны имеются перебои с водой и светом.

Заместитель главы администрации Киева Петр Пантелеев 27 декабря сообщил, что экстренные отключения электроэнергии в столице будут происходить всю зиму. Он отметил, что ситуация со светом в городе достаточно сложная. Там до сих пор наблюдаются перебои и отключения электроэнергии длительностью по 10 часов.