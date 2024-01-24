24 января 2024, 13:03
Завод в Бериславе во время атаки получил повреждения
На Украине во время атаки пострадал завод в Бериславе. Председатель контролируемой киевским режимом Херсонской «областной военной администрации» Александр Прокудин объявил об этом в своем Telegram-канале.
«Военные попали в <…> территорию завода в Бериславе», — сообщил он.
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Александр Прокудин заявил, что, кроме Берислава, прилеты зафиксировали в Херсоне.
Не менее пяти взрывов слышали херсонцы 23 января. Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в занятом украинскими военными городе сработала система ПВО. В тот же день атаковали объекты в Харькове, Соломенском районе Киева и Киевской области, сообщил RT. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, в отличие от украинской армии, российская не целилась по соцобъектам и мирным жителям.
Взрывы
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Херсонская область
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