Спецоперация 24 января 2024, 13:03 Завод в Бериславе во время атаки получил повреждения

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На Украине во время атаки пострадал завод в Бериславе. Председатель контролируемой киевским режимом Херсонской «областной военной администрации» Александр Прокудин объявил об этом в своем Telegram-канале.

«Военные попали в <…> территорию завода в Бериславе», — сообщил он.

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Александр Прокудин заявил, что, кроме Берислава, прилеты зафиксировали в Херсоне.

Не менее пяти взрывов слышали херсонцы 23 января. Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в занятом украинскими военными городе сработала система ПВО. В тот же день атаковали объекты в Харькове, Соломенском районе Киева и Киевской области, сообщил RT. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, в отличие от украинской армии, российская не целилась по соцобъектам и мирным жителям.