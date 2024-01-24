24 января 2024, 10:43
Украинские объекты инфраструктуры пострадали после взрывов в Запорожской области
Глава ОВА Малашко подтвердил разрушение объектов в Запорожской области
Объекты инфраструктуры получили сильные повреждения в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Об этом заявил глава местной администрации Юрий Малашко в своем Telegram-канале.
По его словам, после взрывов в регионе «поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры». Какие именно объекты пострадали, Малашко не сообщил.
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Ранее Минобороны проинформировало, что ВС России ударили по оборонным украинским производствам ракет, боеприпасов и взрывчатки. По информации ведомства, войска успешно поразили высокоточным оружием объекты военно-промышленного комплекса Украины.
Днем 23 января ВСУ атаковали село Терезовка Шебекинского округа Белгородской области с помощью беспилотника. В этот же день боевики ударили по хутору Лозовая Рудка. Дрон ВСУ влетел в жилой дом, в результате в здании выбило окна, повредилась линия электроснабжения.
Губернатор Вячеслав Гладков также сообщил об атаке БПЛА по хутору Балки. Из-за взрыва дрона-камикадзе пострадал гражданский автомобиль.
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ВСУ
Украина
Запорожская область
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