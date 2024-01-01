Мир 01 января 2024, 01:10 Взрывы раздались в Одессе и Николаеве Unsplash

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В Николаеве и Одессе на юге Украины в ночь на понедельник, 1 января, раздались взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Издание сообщило о взрывах, но не привело подробностей о последствиях. Местные власти пока не прокомментировали ситуацию.

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Воздушная тревога гудит в ряде регионов Украины, в том числе в Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях.

Ранее воздушную тревогу объявили в Киеве и области. Сирену включили в связи с угрозой ударных беспилотников.

За 2023 год в Киеве оказалось повреждено около 63% инфраструктуры. Весь теплый период года специалисты работали круглосуточно, чтобы подготовить разрушенную энергосистему к нынешнему отопительному сезону, сообщили киевские власти.