Мир 31 декабря 2023, 21:20 Воздушную тревогу объявили в Киеве и области РИА «Новости»

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В Киеве и области объявили воздушную тревогу. В Киевской военной городской администрации заявили, что сирену включили в связи с угрозой ударных беспилотников. Об этом сообщило украинское издание «Страна» в Telegram-канале.

Воздушную тревогу объявили на всей территории восточной Украины и в части районов западной.

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Издание сообщило, что в Киеве на Осокорках во время ракетной опасности запустили фейерверк, при том, что запуск праздничных салютов на Украине запрещен.

Ранее ВС РФ ударили по центрам принятия решений и военным объектам в Харькове в ответ на теракт ВСУ в Белгороде. Удар высокоточным оружием по бывшему гостиничному комплексу уничтожил представителей ГУР и ВСУ, участвовавших в планировании и исполнении атаки.

Несколько часов назад, вечером 31 декабря, серия взрывов прогремела в Харьковской области в Чугуевском районе. В регионе объявили воздушную тревогу, подробностей СМИ не сообщили.