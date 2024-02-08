Мир 08 февраля 2024, 01:18 Взрывы прогремели в Одессе и Черноморске Взрывы раздались в Одессе и Черноморске Одесской области РИА «Новости»

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Серия взрывов раздалась в Одессе и городе Черноморске Одесской области. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

По данным журналистов, в регионе работает ПВО.

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«Сильные взрывы в Одессе. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытии», — сказано в сообщении.

В Одесской, а также в Винницкой и Хмельницкой областях объявили воздушную тревогу.

Накануне, 7 февраля, взрывы гремели в Днепропетровской области, позже на одном из объектов начался пожар.Несколькими часами ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.