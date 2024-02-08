08 февраля 2024, 01:18
Взрывы прогремели в Одессе и Черноморске
Взрывы раздались в Одессе и Черноморске Одесской области
Серия взрывов раздалась в Одессе и городе Черноморске Одесской области. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».
По данным журналистов, в регионе работает ПВО.
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«Сильные взрывы в Одессе. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытии», — сказано в сообщении.
В Одесской, а также в Винницкой и Хмельницкой областях объявили воздушную тревогу.
Накануне, 7 февраля, взрывы гремели в Днепропетровской области, позже на одном из объектов начался пожар.Несколькими часами ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
Одесса
Взрывы
Украина
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