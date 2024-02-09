Мир 09 февраля 2024, 22:51 Мощные взрывы прозвучали в Одессе Unsplash

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В Одессе на Украине слышны мощные взрывы. Telegram-канал «Политика страны» сообщил, что, возможно, работает ПВО.

О взрыве в Одессе написали и другие украинские паблики. Согласно информации сервиса оповещения населения, воздушная тревога гудит в Одесской, Николаевской и Харьковской областях.

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Также стало известно о взрывах в городе Очаково Николаевской области и в Харьковском регионе.

Накануне СМИ сообщали о взрывах в Одессе и городе Черноморске Одесской области. Предположительно, в регионе работала система ПВО. Официальной информации не поступало.