27 февраля 2024, 00:51
Взрывы раздались в Хмельницкой области
«Страна.ua»: жители Хмельницкой области сообщили о взрывах
Серия взрывов прогремела в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».
«Сообщают о взрывах в Хмельницкой области», — указали в материале.
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По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу объявили в Ровненской, Хмельницкой и Черновицкой областях.
До этого взрыв услышали в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины. Сирены включали в семи украинских регионах.
В минувшее воскресенье военно-гражданские администрации Одессы и подконтрольного украинским властям Херсона сообщили о поврежденных взрывами инфраструктурных объектах.
Детонации произошли после того, как в населенных пунктах объявили воздушную тревогу. Характер повреждения объектов не уточнялся.
Взрывы
Украина
Херсон
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