12 апреля 2024, 04:13
Взрывы раздались в Хмельницкой области Украины
Взрывы на фоне воздушной тревоги прозвучали в Хмельницкой области на западе Украины. Об этом сообщило местное издание «Общественное».
Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины: Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Хмельницкой и Черновицкой.
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Ранее также сообщалось о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области Украины.
В четверг, 11 апреля, украинская компания «Центрэнерго» сообщила о полном уничтожении Трипольской теплоэлектростанции под Киевом. По данным компании, ракета попала в турбинный цех ТЭС, после чего на станции начался пожар. Он привел к уничтожению объекта.
Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что российская армия вынуждено начала наносить удары по энергообъектам Украины в ответ на аналогичные атаки со стороны ВСУ. По его словам, зимой ВС РФ не наносили таких ударов из гуманитарных соображений.
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