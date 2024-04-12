Мир 12 апреля 2024, 04:13 Взрывы раздались в Хмельницкой области Украины РИА «Новости»

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Взрывы на фоне воздушной тревоги прозвучали в Хмельницкой области на западе Украины. Об этом сообщило местное издание «Общественное».

Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины: Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Хмельницкой и Черновицкой.

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Ранее также сообщалось о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области Украины.

В четверг, 11 апреля, украинская компания «Центрэнерго» сообщила о полном уничтожении Трипольской теплоэлектростанции под Киевом. По данным компании, ракета попала в турбинный цех ТЭС, после чего на станции начался пожар. Он привел к уничтожению объекта.

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что российская армия вынуждено начала наносить удары по энергообъектам Украины в ответ на аналогичные атаки со стороны ВСУ. По его словам, зимой ВС РФ не наносили таких ударов из гуманитарных соображений.